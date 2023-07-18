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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

ФАС и Служба финуполномоченного вместе проанализируют недобросовестные практики

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба и Служба обеспечения деятельности главного финуполномоченного заключили соглашение о сотрудничестве для анализа действующих практик досудебного разбирательства споров и распространения финансовой грамотности, сообщает сайт ФАС.

Документ подписали глава ФАС Максим Шаскольский и главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

Стороны договорились обмениваться сведениями о системных нарушениях правил оказания финансовых услуг, неприемлемых практиках финансовых организаций и правовыми позициями по различным вопросам.

Также "в рамках соглашения ФАС России и главный финансовый уполномоченный намерены проводить взаимные консультации и мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности потребителей. Такой обмен информацией позволит своевременно пресекать нарушения на финансовом рынке, а также предотвращать возможные негативные последствия для конкуренции", отмечается в сообщении антимонопольного ведомства.

Кроме того, взаимодействие в рамках соглашения позволит учитывать правовую позицию обеих сторон при защите прав потребителей.

Сотрудничество двух структур позволит оперативно получать информацию, которая будет использоваться в том числе для анализа состояния конкурентной среды на рынках финансовых услуг и разработки предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере.

В 2022 году в службу финомбудсмена поступило 153,2 тысячи обращений потребителей. В адрес страховых компаний было направлено 135,1 тысячи заявлений из всего числа обращений, в адрес кредитных организаций - 13,8 тысячи. Служба за прошлый год приняла 104,9 тысячи решений на общую сумму 3,4 млрд рублей. Чуть больше трети (34,4%, или 36,1 тысячи решений) было принято в пользу потребителей. В пользу финансовых организаций вынесено 54,6% (57,3 тысячи) решений. Еще 11% (11,5 тысячи) пришлось на решения о прекращении рассмотрения обращений.

Средний размер требований потребителей в прошлом году вырос на 7,5% - до 215,8 тысячи рублей по сравнению с 200,7 тысячи рублей в 2021 году.

ФАС Юрий Воронин Максим Шаскольский
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