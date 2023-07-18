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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Росстандарт увеличит темпы работы над ГОСТами для СПГ на фоне санкций

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Росстандарт планирует до 2025 года разработать порядка 220 стандартов по технологиям и оборудованию для сжиженного природного газа (СПГ) вместо 111, которые планировались изначально, сообщил "Интерфаксу" руководитель ведомства Антон Шалаев.

"С 2022 года наблюдается абсолютно беспрецедентное ужесточение санкций по всем направлениям. В связи с этим мы поняли, что тот (ныне существующий - ИФ) план разработки стандартов в области СПГ и технологий, связанных с ними, уже несколько неактуален. Появилось много новых тем, где нужно срочно разрабатывать стандарты", - сказал он.

Шалаев напомнил, что первый план разработки стандартов в области сжиженного природного газа был разработан Росстандартом совместно с Минпромторгом России в 2019 году. Он содержал 111 позиций ГОСТов, которых раньше вообще не существовало.

По его данным, новая редакция комплексной программы стандартизации в области СПГ утверждена в июне. На текущий момент уже разработано порядка 20 стандартов, еще около 200 предстоит разработать.

"В первую очередь у нас покрыта абсолютно вся линейка на цистерны, в которых перевозится СПГ, а это опасный груз, и вопрос безопасности, пусть и через ГОСТы, достаточно важный. У нас появляется целый ряд стандартов на причальное оборудование, связанное с судами-газовозами. Это очень актуальная тема", - сказал Шалаев.

При этом сроки программы стандартизации в области СПГ остались без изменений: разработку ГОСТов для данной сферы ведомство планирует завершить до 2025 года.

Росстандарт Антон Шалаев
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