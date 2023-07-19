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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Власти Севастополя признали небольшие задержки с поставкой бензина

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Дефицита топлива в Севастополе нет, но есть небольшие задержки с поставкой бензина АИ-92, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Подчеркиваю: на данный момент дефицита топлива в городе нет. Есть небольшие задержки с поставкой 92-го бензина. У сетей АЗС действительно есть обязательства, они должны выполнять контракты", - написал он в своем телеграм-канале в среду.

Губернатор пояснил, что получает жалобы на то, что на одной из сетей АЗС отказывают в заправке 95-м и 92-м бензином, ссылаясь на "резерв", который отпускают по талонам или топливным картам. Он поручил отработать проблему с заправщиками: "Из-за коммерческих контрактов люди не должны страдать".

Еще одной проблемой Развожаев назвал стоимость топлива. Чиновники фиксируют цены и направляют информацию в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для проверок.

Сейчас основной способ доставки товаров в город - через "сухопутный" коридор новых регионов. Передвижение транспортных средств происходит в рабочем порядке, но некоторые автомобили задерживаются в пути, отметил губернатор.

Севастополь бензин
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