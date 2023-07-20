Американские акции умеренно выросли в среду

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом сессию в среду на статданных по рынку жилья США и квартальной отчетности крупных компаний.

При этом индекс Dow Jones вырос по итогам восьмой сессии подряд впервые почти за четыре года и закрылся на максимуме с апреля 2022 года.

Как сообщалось, число домов, строительство которых было начато в США в июне, сократилось на 8% относительно предыдущего месяца и составило 1,434 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в мае количество новостроек равнялось 1,559 млн, а не 1,631 млн, как было объявлено ранее.

Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,48 млн с объявленного ранее майского уровня, согласно данным Trading Economics.

Недавний рост американского рынка акций позволяет предположить, что вскоре может наступить период консолидации, однако технические показатели по-прежнему остаются сильными, отметил Марк Ньютон из Fundstrat. По его словам, сигналы о дальнейшем движении рынка могут поступить в следующие 7-9 рабочих дней.

Акции Goldman Sachs Group подорожали на 1%, несмотря на данные о том, что чистая прибыль американского банка во втором квартале 2023 года упала в 2,4 раза, а выручка уменьшилась на 8%.

Рыночная стоимость Activision Blizzard снизилась на 0,6%. Разработчик видеоигр нарастил чистую прибыль в апреле-июне более чем вдвое, а также договорился с Microsoft Corp. о переносе крайнего срока для сделки по их слиянию на 18 октября.

Цена бумаг Nasdaq Inc. понизилась на 1,9%. Биржевой оператор сократил чистую прибыль и увеличил выручку в минувшем квартале, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Котировки акций Cracker Barrel Old Country Store увеличились на 0,3% на новости, что главный исполнительный директор Сандра Кокран покинет этот пост после 12 лет руководства компанией. Новым CEO компании, которая владеет ресторанами и сувенирными магазинами в США, с 1 ноября станет Джули Фелс Масино, которая последние пять лет отвечала за международный бизнес сети ресторанов быстрого питания Taco Bell.

Капитализация Baker Hughes Co. поднялась на 0,5%. Американская нефтесервисная корпорация завершила второй квартал с чистой прибылью, при этом скорректированная прибыль в расчете на акцию и выручка превзошли прогнозы.

Рыночная стоимость Halliburton Co., основного конкурента Baker Hughes, упала на 2,9%, хотя компания увеличила квартальную чистую прибыль более чем в пять раз, скорректированную - более чем в полтора раза.

Цена акций Carvana Co. подскочила на 40% после того, как автодилер отчитался о квартальной выручке, существенно превзошедшей прогнозы аналитиков. Также компания сократила квартальный убыток в четыре раза.

Капитализация Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) увеличилась на 1,3% и обновила максимум за 17 месяцев.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов увеличился на 0,31% и составил 35060,81 пункта. Лидерами подъема котировок среди компонентов индекса стали бумаги Verizon Communications, подорожавшие на 5,3%, а также акции Salesforce Inc., выросшие в цене на 2,9%.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,24% - до 4565,69 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,03% и достиг 14358,02 пункта.