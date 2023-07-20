В Думе предложили увеличить штрафы за обработку персональных данных без согласия

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Поправки о существенном повышении штрафов за нарушения при обработке персональных данных внесены в Госдуму и одобрены в четверг комитетом по госстроительству и законодательству.

Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, обработка персональных данных без согласия в письменной форме субъекта либо обработка данных с нарушениями повлекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 700 тысяч рублей. (Сейчас штраф за это составляет для граждан в размере от 6 тысяч до 10 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц от 30 тысяч до 150 тысяч рублей).

В случае повторного совершения указанного выше нарушения штраф составит для граждан от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от 500 тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до полутора миллионов рублей (в настоящее время штраф составляет для граждан от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 40 тысяч до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для юрлиц от 300 тысяч до 500 тысяч рублей).

Кроме того, поправками предлагается дополнить КоАП новой статьей 13.11(3) - "Нарушение требований в области размещения биометрических персональных данных".

Она предусматривает ответственность за размещение или обновление биометрических персональных данных субъекта в единой биометрической системе с нарушением установленных законом требований. Это повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей; на юридических лиц - от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.

Поправки внесены ко второму чтению проекта закона (№353266-8) об установлении ответственности за незаконное размещение биометрических персональных данных. Авторами проекта закона стал председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также руководители всех пяти думских фракций.