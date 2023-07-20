Кремль готов помогать иностранцам, работающим в новых регионах России

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Россия готова оказывать содействие, в том числе в вопросах получения российского гражданства, иностранцам, желающим осуществлять свою профессиональную деятельность в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно. Президент сказал, что он будет готов помогать и Кристель (Кристель Нэан - иностранный военкор, работающий в Донбассе, которая принимала участие в заседании президента с наблюдательным советом АНО "Россия - страна возможностей" - ИФ), и другим иностранцам, которые живут в новых регионах России, которые очень долго, еще, собственно, с самого начала войны в 2014 году рассказывали правду о том, что там происходит", - ответил Песков на вопрос, готовы ли в Кремле оказать содействие иностранным журналистам, таким как Кристель Нэан, желающим получить российское гражданство.

Песков добавил: "это, конечно, касается и тех, кто захочет подавать на российское гражданство, и тех, кто хочет там, главное, продолжать свою профессиональную деятельность".

Он заметил, что о деятельности военкора Нэан известно давно, она планирует налаживать более системную работу в Донбассе. "И в данном случае президент как раз пообещал ей помочь", - сказал Песков.