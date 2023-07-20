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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Челябинский "Трактор" уволил попавшего под следствие директора по развитию Шинина

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Челябинский хоккейный клуб "Трактор" сообщил об увольнении директора по развитию Александр Шинина, в отношении которого ведутся следственные действия.

"Сегодня стало известно о ситуации с участием Александра Шинина. Ведутся следственные действия, о дальнейшем ходе которых будет сообщено в официальных источниках. "Трактор" принял решение о прекращении сотрудничества со специалистом", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что Шинин был задержан правоохранителями по подозрению в хранении наркотиков.

39-летний Шинин в качестве игрока выступал за "Трактор" в 2001 и 2002, 2005 и с 2015 по 2019 годы, был капитаном команды.

Трактор Челябинск Александр Шинин
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