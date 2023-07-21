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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Прокурор попросил для экс-судьи Арбитражного суда Москвы 11,5 лет колонии по делу о взятке

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Государственный обвинитель просит назначить наказание в виде 11,5 лет колонии бывшей судье Арбитражного суда Москвы Елене Кондрат, обвиняемой в пособничестве во взятке.

"В судебных прениях государственный обвинитель прокуратуры Москвы просила признать Кондрат виновной по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и назначить ей наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сообщает прокуратура Москвы в пятницу.

Прокурор также просит назначить Кондрат штраф в размере 65-кратной суммы взятки, то есть в размере 253 млн 383 тыс. рублей и лишить ее на шесть лет права занимать должности в судебной системе и системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Сторона обвинения также просила суд сохранить арест, наложенный на имущество Кондрат, "с целью обеспечения исполнения наказания в виде штрафа".

По версии следствия, в 2020 году Кондрат "рассказала своей коллеге - судье арбитражного суда о том, что к ней обратились лица, готовые передать денежные средства в сумме $50 тыс. в случае вынесения решения о непривлечении к субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц, проходящих по делу, находящемуся в производстве коллеги".

Как сообщили в прокуратуре, "в дальнейшем в ходе телефонных переговоров и личных встреч Кондрат убеждала судью принять по арбитражному делу за денежное вознаграждение нужное решение, а сама Кондрат решила выступить посредником при передаче денежных средств".

Елена Кондрат
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