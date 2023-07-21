На Кубани в ДТП погибли двое взрослых и два ребенка

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае на трассе "Славянск-на-Кубани-Темрюк" лековой Volkswagen столкнулся с грузовиком Howo, погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили в ГУ МВД по Кубани.

ДТП произошло около 13 часов дня. По данным полиции, Volkswagen выехал через сплошную линию разметки на встречную обочину, наехал на дорожное ограждение, после чего столкнулся с грузовиком Howo, груженным песком.

В легковом автомобиле было двое взрослых и трое детей, погибли оба взрослых и дети 11 и 13 лет. Десятилетний ребенок был доставлен в больницу.