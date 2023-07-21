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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Сборы страховщиков в сегменте агрострахования с господдержкой выросли на 20%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Сбор премий страховщиков по всем видам договоров агрострахования с господдержкой в первом полугодии 2023 года увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг почти 6 млрд рублей. Такие данные "Интерфаксу" привели в Национальном союзе агростраховщиков (НСА).

"Основным фактором роста премий в субсидируемом агростраховании в первой половине 2023 года стало значительное расширение общего застрахованного страхового поля, - прокомментировал агентству президент НСА Корней Биждов результаты статистики за первые шесть месяцев года. - Так, застрахованная площадь посевов увеличилась более чем в 1,5 раза. Расширяется и клиентская база, в том числе и страховании животноводства. Совокупный портфель договоров компаний НСА по этому направлению увеличился по отношению к аналогичному периоду прошлого года на четверть".

Основную часть полученного за период объема страховой премии – более 71% – компании-члены НСА получили по договорам страхования рисков растениеводства, отметили в союзе. Премии в этом сегменте за I полугодие превысили 4,3 млрд рублей, что на 17% больше, чем годом ранее (около 3,6 млрд рублей). Из них около 3,4 млрд рублей поступило по субсидируемым договорам мультирискового страхования и почти 0,9 млрд рублей – по программе страхования на случай ЧС также с господдержкой, введенной в прошлом году (в первом полугодии 2022 года сборы по двум программам составили 3 млрд рублей и 0,6 млрд рублей соответственно).

Премии в сегменте субсидируемого страхования животных за период составили 1,7 млрд рублей, показатель увеличился к аналогичному периоду 2022 года на 28% (тогда он составлял 1,3 млрд рублей).

По третьему отраслевому направлению в системе агрострахования с господдержкой – страхованию товарной аквакультуры – объем премии за полугодие составил 18 млн рублей, согласно данным НСА.

НСА Национальный союз агростраховщиков (НСА)
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