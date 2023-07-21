Россия не получала от США письменных предложений по контролю над вооружениями

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - США не передавали российской стороне никаких письменных предложений для диалога по будущему контроля над вооружениями, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Письменное предложение в той форме, которую вы, наверное, имеете в виду, нота или личное письмо - нет, не поступило. Но текст заявления на эту тему помощника президента США по национальной безопасности, разумеется, мы изучили, и соответствующие комментарии с нашей стороны были даны", - сказал он журналистам в кулуарах ежегодной встречи друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова.

Он подчеркнул при этом: "Я хотел бы сказать, что на такой основе, которую предлагают сейчас американцы, мы вести этот диалог не готовы и не будем, потому что они игнорируют несколько ключевых моментов во всей этой конфигурации: а именно, мы должны, прежде всего, убедиться в том, что фундаментально враждебный в отношении России курс США, он меняется в лучшую для нас сторону. Этого не происходит и близко, и, скорее, сказал бы я, что происходит противоположный процесс - антироссийская составляющая она не просто доминирует, она усугубляется в американской линии и переходит все мыслимые пределы с большими сопряженными с этим рисками. Это одна сторона".

"А другая сторона: мы не можем обсуждать тематику контроля над вооружениями в режиме так называемой конпартментализации, то есть вычленения из всей совокупности вопросов, составляющих текущую повестку дня, только некоторых элементов, интересующих США, и предания забвению или выведению за скобки других моментов, которые для нас, по крайней мере, в теоретическом плане не менее важны, чем то, что интересует американцев. То есть стратстабильность и факторы, на нее влияющие, должны рассматриваться комплексно", - подчеркнул замминистра.

"Но опять-таки, это невозможно, пока не произойдет сдвига к лучшему в наших отношениях в целом. И Украина, и происходящее вокруг нее - мы об этом тоже многократно говорили - это лишь одна, важная, но лишь одна часть сугубо антироссийского курса, проводимого Вашингтоном", - сказал Рябков.