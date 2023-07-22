Пожарные ликвидировали открытие горение на складе макулатуры в Ростовской области

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на складе макулатуры в Аксае Ростовской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Склад загорелся в пятницу вечером, огонь охватил 2 тыс. кв. м. Позже площадь увеличилась до 2,5 тыс. кв. м. Пожару присвоили третий ранг сложности, в тушении были задействованы 70 человек и 24 единицы техники, а также вертолет Ми 8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России.

Областная прокуратура организовала по факту произошедшего проверку соблюдения требований пожарной безопасности.