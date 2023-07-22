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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Площадь лесных пожаров в Магаданской области превысила 40 тыс. га

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Магаданской области лесными пожарами охвачено 40,3 тыс. га леса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона в субботу.

"По данным министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, на территории региона проводятся работы по тушению 16 природных пожаров на площади 40 тыс. 273 га. К тушению пожаров привлечено 295 человек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, один лесной пожар действует на особо охраняемой природной территории заповедника "Магаданский".

Населенным пунктам и объектам экономики лесные пожары не угрожают.

Магаданская область
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