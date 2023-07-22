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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Обвиняемый в получении взяток экс-замглавы Белгородской области отправлен под домашний арест

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Следователи предъявили обвинение бывшему заместителю губернатора Белгородской области Константину Полежаеву по делу о получении крупной взятки, сообщает в субботу Следственный комитет России.

Как сообщалось, по версии следствия, Полежаев, замещая должность замгубернатора региона, получил от директора одной из строительных компаний в качестве вознаграждения два автомобиля премиум-класса иностранного производства общей стоимостью свыше 17 млн рублей за оказание содействия в приемке работ в сфере ЖКХ.

Полежаеву предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

"Вину в предъявленном обвинении он признал в полном объеме, дал признательные показания", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Суд удовлетворил ходатайство следователей, выбрав для обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщалось, в начале июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уволил своего заместителя по ЖКХ Полежаева "за систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке".

Должность заместителя губернатора Белгородской области - начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Полежаев занимал с января 2019 года.

Константин Полежаев Белгородская область СКР
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