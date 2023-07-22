Двоих задержали в курском Курчатове по обвинению в избиении сотрудников Росгвардии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Два человека задержаны в рамках уголовного дела по факту применения физической силы к сотрудникам Росгвардии в Курчатове Курской области, сообщает СКР.

Ранее видео с избиением росгвардейцев было выложено в интернете. По данным СМИ, сотрудники прибыли по вызову в ночной клуб. Однако им не позволили зайти внутрь, их вывели на улицу и начали избивать.

Следствие ходатайствует о заключении фигурантов дела под стражу.