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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Один человек погиб при обрушении моста в Ленинградской области

Один человек погиб при обрушении моста в Ленинградской области
Фото: ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб из-за обрушения деревянного моста над сухим оврагом в Луге (Ленинградская область) во время фольклорного фестиваля "Ольгины берега", сообщается в телеграм-канале администрации Ленинградской области.

По ее данным, три человека в состоянии средней тяжести были доставлены в Лужскую межрайонную больницу, еще двое пострадавших самостоятельно обратились за помощью.

"Медики сообщили, что угрозы жизни для всех, кто находятся на обследовании, нет", - уточняется в сообщении.

На месте обрушения моста проводятся следственные действия, сообщает администрация региона.

СУ СКР по Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Ленинградская область
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