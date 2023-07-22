Один человек погиб при обрушении моста в Ленинградской области

Фото: ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб из-за обрушения деревянного моста над сухим оврагом в Луге (Ленинградская область) во время фольклорного фестиваля "Ольгины берега", сообщается в телеграм-канале администрации Ленинградской области.

По ее данным, три человека в состоянии средней тяжести были доставлены в Лужскую межрайонную больницу, еще двое пострадавших самостоятельно обратились за помощью.

"Медики сообщили, что угрозы жизни для всех, кто находятся на обследовании, нет", - уточняется в сообщении.

На месте обрушения моста проводятся следственные действия, сообщает администрация региона.

СУ СКР по Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ).