Сухогруз с щебнем сел на мель вблизи Нижнего Новгорода

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Проверка организована в Нижегородской области в связи с посадкой на мель сухогруза, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 22 июля 2023 года около 21 часа 50 минут сухогруз "Инженер Шуткова", выполняющий рейс по маршруту Щелейки - Нижний Новгород, сел на мель на 885 км реки Волга (Сормово)", - говорится в сообщении. Отмечается, что судно загружено щебнем.

"Посадка на мель произошла за кромкой судового хода и движению судов не мешает. Разлива нефтепродуктов нет. Организованы работы по разгрузке и снятию судна с мели", - добавили в пресс-службе.