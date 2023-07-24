Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на севере Камчатки

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2, произошедшее на севере Камчатки, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическое событие произошло в ночь на понедельник по местному времени. Его эпицентр находился на суше, на глубине 24 км, в 58 км северо-западнее села Тиличики Олюторского района.

Энергетический класс землетрясения составил 11,9.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что подземный толчок в населенных пунктах региона не ощущалось.

"Жертв и разрушений нет", - сказал представитель МЧС.