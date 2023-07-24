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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:57

Повышение ставки ЦБ не повлияет на меры поддержки по жилищному проекту, заверили в Минстрое

Повышение ставки ЦБ не повлияет на меры поддержки по жилищному проекту, заверили в Минстрое
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Изменение мер поддержки в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" с учетом повышения ключевой ставки Банком России пока не обсуждается, программы работают, сообщил журналистам министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин на полях форума "Развитие малых городов и исторических поселений" во Владивостоке.

"Текущая ситуация так или иначе связана с теми проектами, которые уже реализуются, поэтому здесь особых изменений мы не видим. (...) Мы находились в режиме, когда ставка была выше в 2022 году, поэтому меры поддержки сегодня пока работают. Мы с вами в части ипотечных программ видим реализацию до 1 июля 2024 года. Время у нас есть, чтобы найти эффективное решение, чтобы обеспечить реализацию национального проекта", - отметил министр.

По его словам, специалисты Минстроя, держат ситуацию на контроле, отрабатывают все необходимые сценарии.

ЭкономикаЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на 100 б.п. - до 8,5%ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на 100 б.п. - до 8,5%Читать подробнее

Как сообщалось, Совет директоров Банка России повышает ключевую ставку с 24 июля на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых.

В опубликованном в пятницу, 21 июля, заявлении регулятор отметил, что инфляционное давление усиливается, текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличивается и показатель годовой инфляции: по оценке на 17 июля, годовой темп прироста потребительских цен возрос до 3,6% после 2,5% в мае и 3,3% в июне.

В базовом сценарии Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом.

Минстой Ирек Файзуллин
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