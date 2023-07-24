Патрушев заверил, что формат БРИКС не имеет скрытой повестки

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что формат БРИКС не имеет конфронтационной или скрытой повестки, что делает его привлекательным для многих государств глобального Юга и Востока.

"Залог привлекательности БРИКС для многих государств глобального Юга и Востока в том, что этот формат не имеет какой-либо конфронтационной или скрытой повестки. Входящие в него государства выстраивают общение не на принципе ведущий-ведомый, где кто-то задает тон, а остальные следуют этим установкам, а на основе согласованных подходов", - сказал Патрушев на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

По его словам, в настоящее время мир продолжает двигаться в сторону более многополярной системы, однако эта тенденция вызывает неприятие у западных стран, которые стремятся сохранить мировое господство, вводя односторонние санкции и ведя гибридные войны.

"Убеждены, что в интересах всех суверенных государств не допустить диктата американцев и навязывания ими своих подходов другим. В современной политической и экономической архитектуре мира все более востребовано повышение представленности стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, проводящих независимую внешнюю политику и готовых отстаивать национальные интересы и свой суверенитет в институтах глобального управления", - сказал Патрушев.

Он отметил, что в этом контексте все более весомую роль приобретает объединение БРИКС, где "сложились открытые и доверительные взаимоотношения, основанные на принципах суверенного равенства, уважения выбора собственного пути развития и учета интересов друг друга".