Газопровод поврежден в промзоне Кисловодска из-за обрушения подпорной стены

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Газоснабжение промышленной зоны Кисловодска (Ставропольский край) нарушено из-за повреждения газопровода среднего давления в результате падения подпорной стены. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава города Евгений Моисеев.

"По предварительным данным, по мнению специалистов, подпорная стена была сделана с нарушением технических требований и не выдержала тяжелый грунт, который намок в результате дождей", - сказал Моисеев.

По его словам, газовая труба обеспечивает четырех абонентов – производственно-складские помещения, она принадлежит АО "Кисловодскгоргаз" (дочернее общество АО "Газпром газораспределение Ставрополь" - ИФ).

Как отмечает пресс-служба ГУ МЧС по Ставрополью, четыре мелких частных предприятия на территории промзоны отключены от газоснабжения на время восстановительных работ.

Всего произошло обрушение 25 метров подпорной стены. В результате были повреждены четыре легковых автомобиля. Погибших и пострадавших нет.

Есть угроза дальнейшего обрушения подпорной стены и повреждения конструкций металлического ангара, уточняют в краевом МЧС.