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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Подготовлен проект указа о выплате 100 тыс. руб. на каждого пострадавшего в ходе СВО ребёнка

Подготовлен проект указа о выплате 100 тыс. руб. на каждого пострадавшего в ходе СВО ребёнка
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минтруд РФ разработал проект указа, который устанавливает единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. на каждого ребенка, который получил увечье в ходе специальной военной операции (СВО).

Соответствующий документ размещён на портале проектов нормативно-правовых актов.

"Минтрудом по поручению президента подготовлен проект указа о единовременных выплатах родителям детей, пострадавших в специальной военной операции. Документ размещен для общественного обсуждения", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в понедельник.

Там добавили, что размер выплаты составит 100 тыс. рублей, порядок ее предоставления будет установлен правительством. Эта мера поддержки не будет учитываться при предоставлении других социальных выплат.

В Минтруде пояснили, что помощь получат семьи детей, получивших ранение или травму в период с 24 февраля 2022 года, проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции: Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Ростовской областях, Краснодарском крае и республике Крым.

Проект указа также рекомендует регионам предусмотреть для пострадавших детей возможность ежегодного отдыха и оздоровления, при необходимости - санаторно-курортного лечения.

Минтруд
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