В РФ расширили инструментарий для госзакупок силовиков

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госдума РФ приняла во II и III чтениях поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), согласно которым Минобороны и его подведомственные организации смогут заключать контракты с едпоставщиком на основании положений Гражданского кодекса РФ, а не закона "О контрактной системе" (44-ФЗ).

Документ позволяет распространить норму 44-ФЗ, по которой в ряде случаев госзаказчики могут заключать контракт в любой форме, предусмотренной ГК РФ, а не 44-ФЗ, на закупки Минобороны и его подведомственных организаций у единственного поставщика. При условии, что такие закупки проводятся с целью обеспечения специальной военной операции, а также в целях выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства, в том числе противодействия терроризму.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что принятие такой поправки к 44-ФЗ позволит "в кратчайшие сроки обеспечивать потребность формирований, подразделений, воинских частей и соединений в неотложных срочных "малых закупках" товаров, работ, услуг, исключить организационную и бумажную "волокиту", связанную с процедурой включения в план-график соответствующих закупок и последующего заключения государственных контрактов малого объема, осуществлять оплату поставленной продукции непосредственно в местах выполнения специальных задач за наличные денежные средства, в том числе в условиях отсутствия технической возможности осуществления безналичных расчетов".

В предложенной редакции поправка, фактически, не ограничивает "силовых" заказчиков только закупками малого объема (ЗМО, закупки у едпоставщика в электронной форме - до 5 млн рублей и не в электронной форме - до 600 тыс. рублей). Впрочем, имеется ограничение по номенклатуре таких закупок. Перечни товаров, работ, услуг, закупки которых проводятся с целью обеспечения СВО и выполнения специальных задач, утверждаются руководителями соответствующих ведомств.

Как сообщалось, с 2020 года действует два механизма осуществления ЗМО - в электронной и не электронной форме. К первой из них относятся закупки по специальной электронной процедуре - "закупка с полки" или "электронный магазин". Формально она относится к закупкам у единственного поставщика. Однако, по оценкам экспертов, ее можно отнести к числу конкурентных закупок.

Помимо этого, ряд закупок малого объема госорганов должны проводиться с использованием единого агрегатора торговли (ЕАТ) "Березка". По действующим правилам "Березку" должны использовать все федеральные органы власти и их подведомственные казенные учреждения. Исключение делается для госорганов силового блока и их подведомственных казенных учреждений.

В конце прошлого года участники рынка госзакупок оценивали объем ЗМО госзаказчиков регионального и муниципального уровней в 1 трлн рублей.