Глава Роспотребнадзора поручила оценить ситуацию в регионах с энтеровирусной инфекцией

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила территориальным органам ведомства оперативно оценить эпидситуацию по энтеровирусной инфекции (ЭВИ) и обновить планы по профилактике этого заболевания из-за сохраняющихся рисков завоза в Россию вариантов инфекций, ранее не встречавшихся в стране.

Также чиновникам поручено активизировать разъяснительную работу с населением, добавили в пресс-службе ведомства.

По данным Роспотребнадзора, многолетняя динамика заболеваемости ЭВИ характеризуется периодическими подъемами и спадами. Значительное снижение заболеваемости было в 2020 году, что было связано с введением коронавирусных ограничений.

"Руководитель Роспотребнадзора указала на необходимость активизации работы на объектах риска по возникновению очагов групповой заболеваемости ЭВИ, в число которых входят дошкольные, общеобразовательные и летние оздоровительные организации. Анна Попова также акцентировала внимание на оперативной диагностике ЭВИ с целью своевременной изоляции больных и устранения рисков распространения инфекции", - добавили в ведомстве.