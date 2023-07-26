Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:18

Бывший замглавы МИД Южной Кореи станет новым послом в России

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в среду назначил бывшего заместителя министра иностранных дел страны Ли До Хуна новым послом в России, сообщает "Ренхап" со ссылкой на канцелярию главы государства.

Ли До Хун, занимавший пост второго заместителя министра иностранных дел, сменит Чан Хо Чжина, который ранее был назначен первым заместителем главы МИД.

Отмечается, что Ли До Хун также занимал пост главного представителя Сеула по ядерным вопросам.

Когда именно он приступит к выполнению своих обязанностей, не уточняется.

Россия Южная Корея Ли До Хун
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Киви банк временно ограничил вывод средств с электронных кошельков физлиц

МИД России выступил за скорейшее разблокирование Лачинского коридора

МИД России выступил за скорейшее разблокирование Лачинского коридора

Что произошло за день: вторник, 25 июля

Компенсацию по ОСАГО теперь можно оформить онлайн

Путин в октябре поедет в Китай на форум "Один пояс, один путь"

Путин подтвердил прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2023 году выше 2%

Путин подтвердил прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2023 году выше 2%

Путин заявил о необходимости своевременной индексации зарплат бюджетников

Крымский мост планируют восстановить до конца года

Верховный суд утвердил ликвидацию партии "ПАРНАС" по иску Минюста

Кабмин РФ повысил пошлины на импорт вина из недружественных стран с 12,5% до 20%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });