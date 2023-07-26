Бывший замглавы МИД Южной Кореи станет новым послом в России

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в среду назначил бывшего заместителя министра иностранных дел страны Ли До Хуна новым послом в России, сообщает "Ренхап" со ссылкой на канцелярию главы государства.

Ли До Хун, занимавший пост второго заместителя министра иностранных дел, сменит Чан Хо Чжина, который ранее был назначен первым заместителем главы МИД.

Отмечается, что Ли До Хун также занимал пост главного представителя Сеула по ядерным вопросам.

Когда именно он приступит к выполнению своих обязанностей, не уточняется.