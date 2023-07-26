Сайты, распространяющие фейки с помощью рекомендательных алгоритмов, будут блокировать

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон об особенностях предоставления пользователям интернета информации с применением технологий, основанных на сборе, систематизации и анализе сведений, которые относятся к предпочтениям пользователей, - рекомендательных технологий.

Инициатива, в частности, предусматривает возможность блокировки ресурсов за распространение фейков с помощью таких технологий.

Сейчас для продвижения товаров и услуг, вовлечения пользователей сети интернет и удержания их внимания владельцы информационных ресурсов применяют рекомендательные технологии, обеспечивающие предоставление информации на основе обработки пользовательских данных, отмечается в пояснительной записке.

Закон обязывает владельцев ресурсов, которые используют рекомендательные алгоритмы, не просто информировать об этом своих пользователей, а довести до них основные правила их работы: они должны содержать описание механизма рекомендаций и сведений, которые он собирает и использует, с указанием источника их получения.

Согласно закону, "следить за соблюдением прав граждан будет Роскомнадзор: документ предусматривает инструментарий для воздействия на ресурсы, которые при помощи рекомендаций вводят в заблуждение, распространяют фейки или еще каким-то образом нарушают российское законодательство, - вплоть до блокировки", сообщил ранее автор инициативы депутат Антон Горелкин.

Предусматривается, что регулятор получит возможности для воздействия на тех, кто при помощи рекомендательных алгоритмов умышленно нарушает законодательство РФ и не реагирует на предупреждения.

Главная цель инициативы - "сделать прозрачными механизмы рекомендаций и не допускать их применения в незаконных целях", отметил Горелкин.

"Мы видим, к чему приводит неконтролируемое применение рекомендательных алгоритмов крупными цифровыми платформами. Исследователи фиксируют факты манипуляции: и в маркетинговых, и в политических целях. Психологи диагностируют у своих пациентов нервные расстройства, причиной которых становится так называемая "алгоритмическая тревожность". Именно поэтому тренд на регулирование рекомендательных технологий стал общемировым: все чаще законодатели разных стран говорят о необходимости регламентировать эту сферу", - сказал депутат.

По его мнению, "сегодня граждане подвергаются дискриминации со стороны цифровых платформ, применяя рекомендательные алгоритмы не столько для повышения пользовательского опыта, сколько для сбора данных, которые потом используются в самых разных целях, в том числе становятся предметом купли-продажи".

Закон призван ликвидировать эту дискриминацию, написал автор инициативы в своем телеграм-канале.

Потребуется выделения дополнительных бюджетных ассигнований Роскомнадзору на 2024-2026 годы в размере 24 млн 185 тыс. рублей, говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года.