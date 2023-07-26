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Госдума приняла закон о запрете регистрироваться на сайтах с иностранной электронной почты

Тем, кто уже зарегистрирован на российских сайтах при помощи иностранной электронной почты, проходить аутентификацию заново не придется

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, одним из положений которого вводится запрет регистрации на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов.

Закон устанавливает, что владелец сайта или страницы сайта в интернете, или информационной системы, или программы для ЭВМ, являющийся российским юридическим лицом или гражданином РФ и осуществляющий свою деятельность в сети интернет на территории РФ, должен проводить авторизацию пользователей рядом способов, исключая возможность использования иностранных электронных почтовых сервисов.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн пояснил в своем телеграм-канале, что нововведение коснется только тех сайтов, где есть регистрация и аутентификация пользователя, например, это маркетплейсы.

Согласно документу пройти такую регистрацию можно будет по номеру телефона, через портал Госуслуг, с помощью Единой биометрической системы, через электронную почту, зарегистрированную в сервисах РФ, а также с использованием идентификаторов на российских ресурсах. "В список не входят аккаунты, зарегистрированные через иностранные сервисы, например Google или Apple ID", - написал Хинштейн.

Согласно закону, информация о способах обхода установленных в РФ блокировок информационных ресурсов, предоставляемая на интернет-сайтах, станет основанием для внесения такого сайта или домена в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

Автор поправки, замглавы комитета по информполитике Антон Горелкин ранее пояснил в своем телеграм-канале, что новая норма запрещает рекламировать способы обхода блокировок, при этом не запрещая пользоваться VPN-сервисами.

Тем, кто на момент принятия закона уже зарегистрированы на российских сайтах при помощи иностранной электронной почты, проходить аутентификацию заново не придется, поясняли ранее в Госдуме.

Норма о правилах регистрации на российских ресурсах принята в рамках также принятого в среду Госдумой закона о регулировании работы новостных агрегаторов в РФ. Она должна вступить в силу с 1 декабря 2023 года.

Госдума
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