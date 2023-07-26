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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:23

Дума усилила полномочия ЦБ в борьбе с нарушителями специальных экономических мер

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает Банку России право взимать штрафы в размере до 5 млн рублей с некредитных финансовых организаций за несоблюдение требований закона "О специальных экономических мерах и принудительных мерах".

Этот закон, принятый в 2006 году, позволяет России применять экономические санкции к компаниям и физическим лицам в условиях, представляющих угрозу безопасности страны, а также предусматривает блокировку денежных средств.

Поправка о штрафах была внесена правительством ко второму чтению в законопроект № 996800-7.

В закон о ЦБ вводится новая статья, по которой регулятор, в случае нарушения некредитной финансовой организацией требований закона 2006 года о специальных мерах, вправе: вводить ограничение деятельности некредитной финансовой организации на срок до шести месяцев, в том числе ограничивать полностью или частично привлечение денежных средств, прием новых клиентов, выдачу займов и проведение иных операций; взыскивать штраф в размере до 5 млн рублей.

Речь идет о профессиональных участниках рынка ценных бумаг; страховых организациях (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере ОМС), страховых брокерах, ОВС; НПФ; управляющих компаниях инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов; микрофинансовых организациях; лизинговых компаниях; коммерческих организациях, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; операторах финансовых, инвестиционных платформ и платформ по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА).

При первом чтении этот законопроект предполагал уточнение процедур применения Россией экономических санкций. Уточнялось, что санкции смогут применяться не только к отдельным иностранным компаниям и гражданам, но и к компаниям, которые они контролируют более чем на 25%. В принятом итоговом тексте закона планка повышается до 50%.

Кроме того, ЦБ наделялся правом отзывать лицензии у ряда участников рынка за неисполнение предписания о блокировке средств в рамках применяемых санкций.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Согласно действующему с 2006 года законодательству, Россия может ввести экономические санкции в отношении иностранных компаний и физических лиц в случае недружественных действий иностранных государств. В рамках специальных экономических мер Россия может приостановить действие ряда международных договоров и программ, ограничивать туризм.

Решение о применении специальных экономических мер в отношении конкретных иностранных государств или иностранных организаций и граждан и о сроке, в течение которого меры будут применяться, принимается президентом на основе предложений Совета безопасности России с обязательным незамедлительным информированием парламента.

Госдума Банк России
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