Минобороны РФ заявило о российском наступлении на красно-лиманском направлении

Военные сообщили об отражении массированной атаки ВСУ на ореховском направлении

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российские военные наступают на красно-лиманском направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На красно-лиманском направлении подразделениями 15-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" продолжены наступательные действия в районе населенного пункта Сергеевка Луганской народной республики", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, продвижение составило до трех километров по фронту и 2,7 км в глубину обороны противника.

"Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Райгородка Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества", - сказал представитель Минобороны РФ.

Он сообщил, что нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в ЛНР и ДНР.

Конашенков заявил, что в ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы и уничтожены два склада с боеприпасами, также в ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

"Суточные потери противника составили более 190 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, две гаубицы: Д-20 и Д-30, три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщил представитель военного ведомства.

"В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на донецком, красно-лиманском и южно-донецком направлениях", - сказал он.

По данным Конашенкова, на донецком направлении действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией "Южной" группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в ДНР.

По его словам, на данном направлении потери армии Украины составили: до 210 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, орудия Д-20 и Д-30, а также гаубица М119 производства США.

"На южно-донецком направлении обороняющимися подразделениями с опорой на грамотно установленные минные заграждения, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражена атака противника в направлении населенного пункта Никольское Запорожской области", - заявил он.

"На купянском направлении подразделения 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск, используя результаты огневого поражения, проводят успешные наступательные действия на Куземовском направлении и заняли более выгодные позиции", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его данным, потери армии Украины на данном направлении составили: до 135 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка "Акация"", - сказал Конашенков.

"В районе населенного пункта Зеленовка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", - сообщил он.

ВСУ с утра 26 июля провели массированную атаку на ореховском направлении, она отражена, российские войска удержали позиции, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ.

"С утра 26 июля противник возобновил интенсивные наступательные действия на ореховском направлении. Провел массированную атаку силами трех батальонов, усиленных танками. Мужественными и профессиональными действиями подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии все атаки ВСУ отражены. Позиции удержаны", - сказал Конашенков.

По его словам, "в ходе боя уничтожены 22 танка противника, 10 боевых машин пехоты (БМП), боевая бронированная машина, а также более 100 украинских военнослужащих".

"На запорожском направлении в течение прошедших суток отражена атака противника в направлении Работино. Уничтожено два танка, гаубица "Гиацинт-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщил Конашенков.

По его словам, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Яблоково и Работино Запорожской области.

"В районе населенного пункта Луговское Запорожской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа", - заявил Конашенков.

В течение суток перехвачено две крылатые ракеты Storm Shadow и семь снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Уничтожено 13 украинских беспилотников в Запорожской области, ДНР и ЛНР.

"В районах населенных пунктов Ивановка и Новомихайловка Донецкой народной республики поражены два пункта управления 21-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - добавил Конашенков.

За сутки войска РФ нанесли удары по 104 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 128 районах, проинформировал официальный представитель Минобороны.