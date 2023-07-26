Филиалы детского центра "Артек" откроют в Севастополе и Запорожской области

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин распорядился обеспечить в 2023 году открытие филиалов Международного детского центра "Артек" в Севастополе и Запорожской области.

Поручение адресовано правительству РФ и должно быть выполнено до 1 августа текущего года.

"Обеспечить в 2023 году открытие филиалов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек" - детских центров "Корсунь" (г. Севастополь) и "Красная гвоздика" (г. Бердянск Запорожской области)", - говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент также поручил выделить из федерального бюджета на функционирование этих филиалов в 2023 году 260,1 млн рублей, из которых на обеспечение деятельности детского центра "Корсунь" - 120,4 млн рублей, на обеспечение деятельности детского центра "Красная гвоздика" - 139,7 млн рублей.