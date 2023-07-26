Думе предложили ввести крупные штрафы за сокрытие источников загрязнения природы

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект № 410399-8 о введении административной ответственности за сокрытие информации об источниках загрязнения окружающей среды, природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую среду.

Среди авторов проекта председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам Дмитрий Кобылкин, его первый заместитель Владимир Бурматов.

Они предлагают ввести повышенные штрафы за сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов.

Также ответственность будет наступать за сокрытие сведений об источниках загрязнения окружающей среды и природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую среду и природные ресурсы, о радиационной обстановке.

Кроме того, положения законопроекта предусматривают ответственность за сокрытие данных, полученных при осуществлении производственного экологического контроля, информации, содержащейся в заявлении о постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, декларации о воздействии на окружающую среду, декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, отчете о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды или программы повышения экологической эффективности.

Штрафовать предлагается и за искажение сведений о состоянии земель, водных объектов и других объектов окружающей среды лицами, обязанными сообщать такую информацию.

За эти нарушения граждан предлагается штрафовать на сумму от 1000 до 3000 рублей, должностных лиц - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, юридических лиц - от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

За повторное нарушение штрафы для граждан составят от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок от года до трех лет, для юрлиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.