Изменена программа предоставления субсидий участникам свободной экономической зоны в Крыму

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Утверждены изменения, которые вносятся в программу льготного кредитования участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крым и Севастополе, сообщила пресс-служба Минстроя.

"Правительством РФ утверждены изменения в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным участникам свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и г. Севастополя на реализацию инвестиционных проектов, утвержденные постановлением правительства РФ от 7 декабря 2021 г. №2221", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также постановлением №1183 за счет упрощения требований к кредитным организациям в части специальных критериев отбора, таких как кредитный рейтинг и размер капитала, расширена возможность участия кредитных организаций в программе льготного кредитования.

Одним из основных участников программы становится государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".

Отмечается, что созданные условия позволят обеспечить доступ к кредитным средствам, предоставляемым по льготной ставке, большему количеству участников СЭЗ, а также будут способствовать привлечению внебюджетных инвестиций в основной капитал Крыма и Севастополя.

Напомним, уже заключены кредитные договоры на сумму более 24 млрд рублей на поддержку проектов. По итогам их реализации будет создано более 2,6 тыс. рабочих мест, общий объем капитальных вложений составит 27,8 млрд рублей.