Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Разлив нефтепродуктов произошел в Архангельском морском порту

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура начала проверку в связи с разливом нефтепродуктов 26 июля в акватории реки Северная Двина в Архангельском морском порту, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в среду.

"По предварительным данным, при бункеровке судна дизельным топливом из железнодорожной цистерны произошел разлив нефтепродуктов. В настоящее время проводятся мероприятия по локализации разлива", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что прокуратура планирует проверить все обстоятельства произошедшего.

Архангельск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 26 июля

Регионам РФ могут разрешить вводить запрет на продажу алкоголя в кафе и предприятиях общепита

Цены производителей на бензин в РФ с начала года выросли почти в два раза

Выпуск легковых автомобилей в РФ в I полугодии упал почти на 30%

Выпуск легковых автомобилей в РФ в I полугодии упал почти на 30%

РФ намерена компенсировать разницу между себестоимостью и коммерческой ценой новых самолетов

Суд в Сыктывкаре арестовал социолога Кагарлицкого по делу об оправдании терроризма

Спасатели предупредили о возможных смерчах над Черным морем на курортах Кубани

Спасатели предупредили о возможных смерчах над Черным морем на курортах Кубани

Филиалы детского центра "Артек" откроют в Севастополе и Запорожской области

Филиалы детского центра "Артек" откроют в Севастополе и Запорожской области

Белгородцев освободили от налогов за разрушенную обстрелами недвижимость

Госдума завершила весеннюю сессию

Госдума завершила весеннюю сессию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });