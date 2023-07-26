Разлив нефтепродуктов произошел в Архангельском морском порту

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура начала проверку в связи с разливом нефтепродуктов 26 июля в акватории реки Северная Двина в Архангельском морском порту, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в среду.

"По предварительным данным, при бункеровке судна дизельным топливом из железнодорожной цистерны произошел разлив нефтепродуктов. В настоящее время проводятся мероприятия по локализации разлива", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что прокуратура планирует проверить все обстоятельства произошедшего.