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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Участник "Правого сектора" из Ставрополья осужден на 10 лет за подготовку теракта

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор жителю Ставрополья Виктору Бачинину по делу об участии в экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) и приготовлении к теракту, сообщает пресс-служба суда.

Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, со штрафом в размере 210 тыс. руб., говорится в сообщении.

Установлено, что с января 2022 года подсудимый незаконно хранил в подвальном помещении электродетонатор и тротиловую шашку для последующего использования.

"9 февраля 2022 года Бачинин вступил в запрещенную в РФ экстремистскую организацию "Правый сектор" и выразил готовность участвовать в её деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период с 24 февраля по 1 марта 2022 года Бачинин пытался завербовать в ряды экстремистов знакомого. В марте он изучил инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства, приобрёл необходимые компоненты и приступил к сборке.

Позже Бачинина задержали.

Он осужден по ч.1 ст. 222.1 (хранение взрывчатки), ч.1.1 и ч. 2 ст. 282.2 (участие в экстремистской организации), ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 223.1 (попытка изготовления взрывчатки), а также по ч.1 ст.30 ч.1 ст. 205 (приготовление к теракту).

Верховный суд России в 2014 году признал украинскую праворадикальную организацию "Правый сектор" экстремистской и запретил ее деятельность в РФ.

Правый сектор Ставропольский край
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