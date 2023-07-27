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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане вблизи Южных Курил

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение, произошедшее в четверг в Тихом океане возле Южных Курил, сообщили "Интерфаксу" в сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в четверг в 22:06 местного времени (14:06 по московскому времени) с эпицентром в 71 км восточнее села Малокурильское о. Шикотан на глубине 86 км. Тревога цунами не объявлялась", - сказал собеседник агентства.

При этом в населенных пунктах Южных Курил сейсмическое событие могли ощутить силой до четырех баллов, отметил он.

Тихий океан Южные Курилы
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