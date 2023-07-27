Семнадцатилетнего москвича задержали по делу о подготовке подрыва газопровода

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Москве 17-летний юноша задержан по подозрению в подготовке подрыва газопроводного объекта, у него дома прошли обыски, следствие попросит Хорошевский суд его арестовать, сообщили в столичном управлении СК.

На него завели уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК).

По версии следствия, не позднее 29 января 2023 года он имел умысел на совершение террористического акта путем взрыва и иных действий.

"Он изучил содержимое интернет-страниц, на которых описан способ и порядок изготовления и применения самодельных взрывчатых устройств, а также карты расположения объектов газопроводной сети на территории Московского региона, - говорится в пресс-релизе. - После этого он приобрел компоненты для изготовления взрывчатых веществ, с применением которых планировал осуществить взрыв объекта газопроводной сети".

Следователи СК выявили и задержали подозреваемого был обнаружен и задержан с помощью сотрудников столичного управления ФСБ, ЦПЭ УВД по СЗАО ГУ МВД по Москве и ГУПЭ МВД России.