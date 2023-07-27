Владимир Грудинин зарегистрирован кандидатом на пост главы Хакасии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия России удовлетворила жалобу Владимира Грудинина, выдвинутого региональным отделением партии "Коммунистическая партия Коммунисты России", и зарегистрировала его кандидатом на пост главы Хакасии, сообщает в четверг ЦИК в своем телеграм-канале.

"Мы вас зарегистрировали и желаем вам успешной кампании. И в связи со всей этой весьма несимпатичной "катавасией" хочу поблагодарить тех членов республиканской комиссии, которые проявили принципиальность и исполняли свои обязанности в соответствии с законом - несмотря на давление. А кандидатам я желаю стремиться к победе в честной конкурентной борьбе - для этого мы и работаем", - цитируются в сообщении слова главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Ранее Центризбирком сообщал, что в ЦИК поступила жалоба избирательного объединения "Хакасское республиканское отделение политической партии Коммунистическая партия Коммунисты России" на бездействие избиркома Хакасии, который в установленный законом срок не принял решения о регистрации республиканского списка кандидатов в депутаты Верховного Совета республики от "Коммунистов России", а также не зарегистрировал Грудинина кандидатом.

В ЦИК признали бездействие республиканской избирательной комиссии незаконным.