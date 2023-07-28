Депутаты предложили сажать на срок до 4 лет за взятки менее 10 тыс. рублей

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Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесён законопроект об усилении ответственности за мелкое взяточничество и мелкий коммерческий подкуп, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Речь идет о суммах, не превышающих 10 тысяч рублей. Это важно, поскольку именно из таких небольших, на первый взгляд, поборов и состоит низовая коррупция - явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере", - написал Пискарев в своем телеграм-канале.

По его словам, в проекте закона предлагается усилить уголовную ответственность за получение взятки или коммерческий подкуп, в размере, не превышающем 10 тыс. рублей, - за это будет грозить от 3 до 4 лет лишения свободы.

К совершившим такие преступления будет применяться конфискация имущества, отметил парламентарий. По действующему законодательству она не предусмотрена, однако ее введение позволит компенсировать ущерб потерпевшим, добавил он.

Кроме того, "появляются новые квалифицирующие признаки, такие как "вымогательство", "совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "заведомая незаконность действия (бездействия)".

"Отдельные лица, нередко объединенные в организованную группу, методом регулярных поборов набирают суммы, сопоставимые с крупными взятками", - написал глава комитета. Доля мелких взяток составила в 2021 году пятую часть всех коррупционных преступлений, сообщил Пискарев.

По словам главы комитета, проект закона внесён группой авторов, в числе которых и он сам. Пискарев также отметил, что к рассмотрению законопроекта Госдума приступит в осеннюю сессию.