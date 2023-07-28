Бизнесу, который не может использовать свою землю из-за обстрелов ВСУ, без торгов сдадут другие участки

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ предоставило возможность предпринимателям, лишившимся своих земель из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины, арендовать у государства другие участки без проведения торгов.

"Предприниматели, потерявшие возможность использовать свои земельные участки по целевому назначению из-за обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и терактов, смогут получить в аренду от государства землю без проведения торгов, Постановление об этом подписано", - сообщили в пятницу в пресс-службе правительства РФ.

Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, будут предоставляться предпринимателям на срок до 10 лет. "При этом в начальный период пользования (не более года) размер арендной платы за участок составит 1 рубль", - отметили в пресс-службе.

При этом, передача земли возможна при условии, что утраченный и предоставляемый участок находятся в границах одного региона и имеют более или менее одинаковую площадь (разница должна составлять не больше 15%), а также одинаковое целевое назначение.

"Подписанный документ вносит изменение в постановление правительства от 9 апреля 2022 года № 629 "Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах", - пояснили в правительстве.