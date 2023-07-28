"Авито" протестирует обязательную проверку недвижимости по выписке из ЕГРН

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - "Авито" будет тестировать обязательную проверку всех объектов недвижимости по выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), говорится в пресс-релизе "Авито-Недвижимости".

"Это позволит платформе кратно усилить безопасность пользователей, гарантируя им юридическую чистоту всех размещенных объектов и их реальность", - поясняется в сообщении.

Тестирование затронет предложения по продаже недвижимости на вторичном рынке и долгосрочную аренду. Для профессиональных и частных пользователей в Ненецком и Чукотском автономных округах и на Сахалине требование выписки из ЕГРН станет обязательным с 4 августа, для частных пользователей по всей России - пока останется добровольным. Постепенно обязательная проверка будет распространяться на всех пользователей категории "Авито-Недвижимости".

Профессиональным и частным пользователям в трех регионах при размещении нового объявления о вторичной недвижимости и долгосрочной аренде будет предложено загрузить документ из Росреестра.

Частным пользователям по всей России платформа пока будет предлагать пройти проверку по желанию. Тем не менее, если объявление вызывает сомнение в добросовестности, модерация "Авито" попросит пройти обязательную проверку с помощью выписки из реестра.