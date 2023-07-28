Цифровая трансформация: новые возможности или угроза безопасности

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Представители IT-отрасли и профильных ведомств России и стран Африки в ходе сессии "Безопасность информационного пространства: вызовы и возможности для сотрудничества", состоявшейся во второй день форума "Россия-Африка", обсудили проблемы и перспективы обеспечения комплексной информационной безопасности, как на национальном, так и на международном уровне.

Модератор дискуссии президент ПАО "ВымпелКом" Рашид Исмаилов, открывая сессию, акцентировал внимание на российском участии в борьбе с информационной преступностью, и напомнил, что именно по инициативе России был создан спецкомитет ООН по разработке универсальной концепции о противодействии использования ИКТ в преступных целях, текст соответствующего проекта конвенции должен быть согласован уже в 2024 году.

По его словам, усилия России должны способствовать налаживанию обстоятельного диалога по всем линиям, - министерств иностранных дел, различных двусторонних контактов, в рамках международных организаций и на уровне бизнеса. Он отметил, что за последнее время в полной мере можно было ощутить важность вопросов информационной безопасности и вопросов международной информационной безопасности в том числе.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов в своем выступлении отметил, что Африка является одним из ключевых партнеров России и сфере ИКТ: с сентября 2022 года экспорт телекоммуникационных и компьютерных услуг в страны африканского региона составил 8 млн долларов, импорт 2,5 млн, существуют значительные перспективы для увеличения товарооборота в этой сфере.

"Сотрудничество со странами Африки отличается высоким уровнем доверия и постоянной взаимной поддержки. Убежден, что цифровая трансформация для Африки имеет огромное значение, по данным Российской академии наук, рынок решений в сфере ИКТ оценивается объемом порядка 100 млрд долларов на период до 2030 года", - добавил Шойтов.

По его словам, Россия готова делиться с африканскими коллегами опытом по построению цифровой экономики и соответствующими решениями. Шойтов подчеркнул, что страны, обладающие ключевыми технологиями и фактическими правами на управление в сети Интернет, используют их как инструмент давления на неугодные государства – страны Африки в настоящее время не имеют передовых технологий, в связи с чем эта проблема для них актуальна, как и для России.

В своем выступлении директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов подчеркнул, что РФ "действительно ведет очень плотную работу с африканскими друзьями по повестке информационной безопасности" и отметил особую важность развития этой работы в то время, когда информация "пересекает границы в режиме реального времени".

По его словам, российская сторона нацелена на взаимное укрепление информационной безопасности на двустороннем уровне между различными государствами. "Нужно работать, чтобы не допускать использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях для подрыва безопасности и правопорядка, - такая работа также ведется на международном уровне", - сказал Люкманов.

Он рассказал, что министерство ведет работу для создания таких инструментов, которые реализовывали бы в международных отношениях принцип устава ООН о суверенном равенстве государств, в том числе, в сфере ИКТ и подчеркнул, что "эта задача осуществима".

Министр цифрового перехода, почты и электронных коммуникаций Буркина-Фасо Амината Зербо Сабане обратила внимание на тот факт, что цифровые технологии открыли для стран Африки огромные возможности, однако им еще только предстоит "воспользоваться эффектом рычага", который они дают.

"За эти годы полностью изменился наш мир, это похоже на то, как изменились технологии во времена наших предков, когда они научились пользоваться огнем. Цифровые технологии полностью изменили наше общество и экономику", - добавила она, отметив, что цифровизация позволит решать вопросы творческого развития молодежи, устранения технологического разрыва и бедности.

Зербо Сабане подчеркнула, что Буркина-Фасо сотрудничает с Россией для того, чтобы выстроить цифровую безопасность и обеспечить мирное и стабильное цифровое пространство. Особенную важность для Буркина-Фасо и других африканских стран, по ее словам, представляет защита информационных сетей от террористических атак, в этом вопросе страна также надеется на взаимодействие с Россией.

Замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Петр Белов также начал свою речь с того, что отметил, что вопросы обеспечения информационной безопасности обретают все более высокое значение.

По его словам, речь идет не только об обеспечении "классической защиты безопасности", но и о том, чтобы обеспечить скоординированность действий владельцев информационных ресурсов в условиях проведения компьютерных атак. В России, например, эту роль взяло на себя государство, рассказал Белов.

В своем выступлении он пояснил, что центр по компьютерным инцидентам — это единая точка контактов по всем вопросам реагирования на инциденты для зарубежных партнеров. "На сегодняшний день (центр) осуществляет взаимодействие с группами реагирования более 100 стран. Это эффективный инструмент защиты информационного пространства нашей страны", - рассказал Белов.

Он также выразил сожаление, что не все страны имеют подобные центры реагирования.

"Для повышения готовности к совместным действиям полагаем, что каждой стране следует стремиться к созданию групп реагирования на компьютерные инциденты или возложить эту функцию на уже существующую организацию", - подчеркнул Белов. И особо отметил, что российская сторона "искренне заинтересована в организации взаимодействия с группами реагирования на инциденты стран африканского континента, и с удовольствием будет это взаимодействие развивать.

Министр почты, телекоммуникаций и цифровой экономики Коморских Островов Камалидини Суэф также заявил о необходимости координации на международном уровне для обеспечения безопасности цифровых технологий.

"К сожалению, отсутствует юридическое управление и этический контроль того, что происходит в киберпространстве. Имеет место неравенство сообществ и стран. Создается впечатление, что это цифровые джунгли, где главные тот, кто сильнее. Нужно срочно рассмотреть эту ситуацию и ввести регулирование на международном уровне", - сказал Суэф.

Генеральный директор "Ростелеком-Солар" Игорь Ляпунов рассказал о том, как эволюционируют угрозы российской кибербезопасности и сообщил, что Россия аккумулировала опыт противодействия кибератакам и готова поделиться как подходом к противодействию им, так и платформенным решением, которое позволит "взять под контроль национальные периметры", создать национальный центр кибербезопасности и киберполигон для тренировок.

Также в ходе дискуссии представители российских и африканских компаний в сфере телекоммуникаций и информационной безопасности обменялись передовым опытом в этой области, выразив взаимный настрой на сотрудничество.