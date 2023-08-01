Что произошло за день: вторник, 1 августа

Комментарий Кремля в связи с атакой беспилотников, заявление Минобороны РФ об отражении атак на гражданские суда в Черном море, арест обвиняемого в похищении жительницы Челябинска

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле заявили, что угроза атак БПЛА на объекты в Москве очевидна, но меры принимаются. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что беспилотник вновь ударил по IQ-кварталу в "Москва-Сити".

- Военные РФ заявили об отражении атаки на гражданские транспортные суда в Черном море с применением трех полупогружных безэкипажных катеров. Ранее во вторник министерство также сообщило о пресечении попытки украинских морских беспилотников атаковать два российских военных корабля в Черном море.

- Произошел сбой в электросети американского сегмента МКС, экипажу станции ничего не угрожает. Об этом стало известно из переговоров астронавтов с американским Центром управления полетами. В "Роскосмосе" сообщили "Интерфаксу", что все приборы и системы российского сегмента работают в штатном режиме.

- Рубль вечером во вторник усилил снижение к доллару и развернулся вниз к евро. Курс доллара США составил 92,33 руб. в 19:00, курс евро - 101,18 руб. Российский рынок акций продолжил рост, а индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля обновил максимум с февраля 2022 года, протестировав рубеж 3100 пунктов.

- Raiffeisen Bank International сдвинул срок возможного spin-off российских активов на конец декабря, сообщил CEO группы Йоханн Штробль. По его словам, RBI по-прежнему рассматривает возможность продажи активов в России: он указал, что группа больше продвинулась в вопросе продажи, чем в части spin-off.

- Суд арестовал обвиняемого в похищении жительницы Челябинска 14 лет назад. Ранее ему предъявили обвинения в похищении, изнасиловании и убийстве. Мать мужчины обвиняется только по статье о похищении человека; следствие ходатайствовало о ее аресте, но суд не стал отправлять ее в СИЗО.

- Сторонники неонациста Тесака приговорены к срокам от 8 до 15 лет за серию убийств на почве национальной ненависти и вражды. Речь идет об убийстве двоих мужчин в сентябре-октябре 2003 года в Смоленской области и еще двоих - в декабре 2003 года в заброшенном детском летнем лагере в Подмосковье.

- Из-за наводнений в Пекине погибли не менее 11 человек. Сильнейшие ливни в Пекине и других городах страны вызвал тайфун "Доксури".

- World Athletics оставит в силе недопуск россиян к соревнованиям под своей эгидой, заявил глава организации Себастьян Коу. В марте сообщалось, что совет World Athletics решил восстановить членство ВФЛА, но участвовать в соревнованиях российские легкоатлеты пока не смогут даже в нейтральном статусе.