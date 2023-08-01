Минтруд предложил не учитывать ряд доходов при назначении единого пособия

Фото: Владимир Баранов/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Министерство труда предложило изменить правила назначения единого пособия и не учитывать заработок несовершеннолетних, проценты по номинальным вкладам, открытым на детей, находящихся под опекой, а также единовременные выплаты, полученные при присвоении звания "Мать-героиня" и при награждении орденом и медалью ордена "Родительская слава", сообщает пресс-служба министерства.

Соответствующий проект постановления правительства представлен на общественное обсуждение.

В министерстве добавили, что сейчас при назначении единого пособия не учитываются единовременные выплаты, предоставляемые семье в качестве меры поддержки, в том числе - материнский капитал, субсидии на приобретение жилья многодетным семьям, имущество, предоставленное в качестве меры поддержки.

Такой же подход предлагается применять и по отношению к единовременным выплатам, которые предоставляются матерям, удостоенным званий "Мать-героиня" и награжденных орденом и медалью ордена "Родительская слава".

Также по поручению президентаВладимира Путина предлагается исключить подработки несовершеннолетних детей в период каникул из общих доходов семьи, что позволит семье не терять право на пособие из-за незначительного превышения по доходам из-за первого трудового опыта ребенка.

"По обращению уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой предлагается отказаться от учета процентов, выплаченным банковскими организациями на средства, размещенные на номинальных вкладах детей, взятых под опеку. В соответствии с требованиями закона на такие счета поступают алименты, выплаты на приемных детей, а также средства, которые были унаследованы опекаемыми детьми. С учетом того, что движимое и недвижимое имущество детей, находящихся под опекой, не учитываются при оценке нуждаемости, предлагается не учитывать и проценты, начисляемые на номинальные вклады, открытые в интересах опекаемых детей", - отметили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что изменения вступят в силу после принятия постановления правительства.

Единое пособие на детей и беременных женщин предоставляется семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. При рассмотрении заявления учитывают имущественную обеспеченность и вовлеченность в занятость родителей.

Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей; для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения, напомнили в министерстве.