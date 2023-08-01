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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Российские военные зафиксировали более 20 нарушений со стороны коалиции в небе над Сирией

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в сирийском небе, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано десять случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сообщил он на брифинге во вторник.

"В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, отмечается рост количества нарушений воздушного пространства Сирии. За сутки зафиксировано 14 нарушений двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей "Рафаль", парой истребителей F-35, парой истребителей "Тайфун", одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C и одним самолетом разведчиком MC-12W "коалиции", - добавил контр-адмирал.

Россия Сирия США
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