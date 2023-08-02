Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло возле Командорских островов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8 в акватории Тихого океана возле Командорских островов, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Эпицентр землетрясения, произошедшего в среду в 4:49 по местному времени (19:49 вторника мск), находился в 156 км юго-восточнее села Никольское, расположенного на острове Беринга.

Очаг залегал на глубине 45 км под морским дном. Энергетический класс землетрясения составил 13.

Ночью и утром возле Командорских островов произошли еще два землетрясения, но гораздо слабее - магнитудой 4,0 и 3,7.

В главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что жители населенных пунктов все эти подземные толчки не ощутили.

"В населенных пунктах сейсмособытия не ощущались, угроза цунами не объявлялась", - сказали в МЧС.

Камчатка Командорские острова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Постпред США в ООН исключила помощь в экспорте удобрений РФ без продления зерновой сделки

Постпред США в ООН исключила помощь в экспорте удобрений РФ без продления зерновой сделки

Что произошло за день: вторник, 1 августа

Минтруд предложил не учитывать ряд доходов при назначении единого пособия

Минтруд предложил не учитывать ряд доходов при назначении единого пособия

РКН предупредил о скором введении штрафов за немаркированную рекламу в интернете

"Аэрофлот" впервые за полтора года раскрыл финотчетность по РСБУ

"Аэрофлот" впервые за полтора года раскрыл финотчетность по РСБУ

Казахстан определится с выдачей Кислицина после проверки запросов России и США

RBI сдвинул срок возможного spin-off российских активов на конец 2023 года

Сторонники неонациста Тесака приговорены к срокам от 8 до 15 лет за серию убийств

Военные РФ заявили об отражении атаки морских дронов на гражданские суда в Черном море

Средняя цена Urals в июле составила $64,37/баррель, дисконт к Brent был ниже 20%

Средняя цена Urals в июле составила $64,37/баррель, дисконт к Brent был ниже 20%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });