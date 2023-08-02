Землетрясение магнитудой 5,8 произошло возле Командорских островов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8 в акватории Тихого океана возле Командорских островов, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Эпицентр землетрясения, произошедшего в среду в 4:49 по местному времени (19:49 вторника мск), находился в 156 км юго-восточнее села Никольское, расположенного на острове Беринга.

Очаг залегал на глубине 45 км под морским дном. Энергетический класс землетрясения составил 13.

Ночью и утром возле Командорских островов произошли еще два землетрясения, но гораздо слабее - магнитудой 4,0 и 3,7.

В главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что жители населенных пунктов все эти подземные толчки не ощутили.

"В населенных пунктах сейсмособытия не ощущались, угроза цунами не объявлялась", - сказали в МЧС.