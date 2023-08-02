Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц при взлете в аэропорту Иркутска
Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании S7 столкнулся со стаей птиц при разбеге в аэропорту Иркутска, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"По предварительным данным, 2 августа 2023 года при разбеге самолета, выполнявшего рейс №6329 сообщением "Иркутск-Якутск", произошло столкновение со стаей птиц", - говорится в сообщении.
Экипаж принял решение прервать взлет и вернуться на стоянку. На борту находилось 124 пассажира, пострадавших нет. Производится оценка технического состояния судна.
Транспортная прокуратура проводит проверку орнитологического обеспечения безопасности полетов.
По данным сайта S7, рейсы "Иркутск-Якутск" осуществляются самолетами Airbus A320.