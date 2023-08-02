Погранслужба ФСБ сообщила, что в I полугодии россияне чаще всего выезжали в Турцию

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Из России с января по июнь 2023 года было совершено 11,6 млн поездок за рубеж с разными целями, это на 30% больше, чем тот же период годом ранее, по статистики Погранслужбы ФСБ. На первом месте по числу выездов - Турция, куда в первом полугодии отправились 2,3 млн россиян, на 65% больше, чем годом ранее.

Второе место занимает Абхазия - 2,1 млн выездных поездок, что на 8% больше, чем годом ранее. Третье место - у Казахстана (1,35 млн, плюс 76% к 2022 году).

Четвертое место занимают Объединенные Арабские Эмираты - 882,7 тысячи выездов, прирост по сравнению с прошлым годом почти двукратный (91%). Пятое место занимает Египет - 578,6 тысячи поездок, что на 35% больше, чем годом ранее.

В первую десятку наиболее популярных направлений вошел также Таиланд - 561,2 тысячи. В первом полугодии 2022 года году страна приняла всего 30,3 тысячи туристов из России, так что прирост здесь почти двадцатикратный.

На седьмом месте - Армения (545,7 тысячи туристов, прирост по сравнению с прошлым годом - 74%). Восьмое занимает Грузия, куда выехали 397,6 тысячи человек. Прирост по сравнению с прошлым годом благодаря открытию прямого авиасообщения - двукратный. На девятом - Финляндия (306,9 тысячи выездов, практически столько же, как и в 2022году).

Замыкает первую десятку Китай с результатом в 278,8 тысячи поездок. По сравнению с прошлым годом, когда направление было фактически закрыто для въезда, их число выросло более чем в 3,6 раза.

В первом полугодии 2022 года россияне совершили со всеми целями 8,86 млн поездок за рубеж. В первую десятку тогда входили Украина и Эстония.