Российские военные заявили о контратаке в районах Белогоровки и Водяного в ДНР

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Российские войска контратаковали подразделения украинской армии в районах населенных пунктов Белогоровка и Водяное Донецкой народной республики, заняли более выгодные позиции, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Веселое, Старомихайловка, Парасковиевка и Первомайское Донецкой народной республики", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

"После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника в районах населенных пунктов Белогоровка и Водяное Донецкой народной республики, и в результате заняли более выгодные позиции", - заявил он.

Российские штурмовые отряды ведут наступательные действия на широком фронте на купянском направлении и заняли более выгодные позиции в Харьковской области в районах населенных пунктов Ольшана, Петропавловка и Токаревка, заявил официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, в ходе активной обороны успешно отражены четыре атаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в ЛНР.

Конашенков сообщил, что нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники девяти бригад ВСУ в Харьковской области.

"Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства", - заявил представитель военного ведомства.

"На красно-лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Нововодяное и Кременная Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

По его данным, в ЛНР и ДНР нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 43-й, 54-й, 63-й, 67-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Конашенков заявил, что потери армии Украины на данном направлении составили: до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30", - сказал представитель Минобороны РФ.

Российские войска отразили очередную атаку вооруженных сил Украины на запорожском направлении в районе населенного пункта Работино, сообщил Конашенков.

"Нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 47-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Яблоневое и Успеновка", - сообщил представитель ведомства.

По его словам, потери ВСУ на данном направлении составили свыше 130 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, в том числе американская БМП "Bradley", две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-20.