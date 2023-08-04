Минприроды не готово разрешить повсеместно взимание платы за аренду леса по факту заготовки

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Вопрос о распространении на все регионы России нормы о взимании платы за аренду лесных участков по фактической заготовке может быть изучен после оценки эффективности применения этой меры в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), считают в Минприроды.

Пока министерство не готово поддержать такой шаг, говорится в докладе замглавы ведомства Сергея Аноприенко, предоставленном "Интерфаксу" в Минприроды.

Свою позицию Аноприенко представил 4 августа на совещании по вопросу развития лесопромышленного комплекса Красноярского края, которое провел глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Красноярский край - опорный регион для всей лесной отрасли. Здесь сосредоточена одна седьмая национальных запасов древесины. Поэтому уделяем такое внимание развитию этой отрасли. Во-первых, разрешили вывоз лесоматериалов через несколько автомобильных пунктов пропуска на границе с Казахстаном. А также по железной дороге через любые пункты пропуска, граничащие с государствами ЕАЭС. Это позволило увеличить поставки российской продукции за рубеж. Во-вторых, дали регионам возможность определять размер арендной платы за лесные участки на основе фактической заготовки древесины. И наконец, установили высокий приоритет для экспорта лесопромышленных грузов по железной дороге", - перечислил Решетников меры поддержки отрасли в рамках совещания (его цитата приведена пресс-релизе Минэкономразвития).

Сейчас претендовать на оплату аренды лесных участков по факту заготовки могут только лесопереработчики-экспортеры СЗФО при условии, что они заготавливают не менее 50% объема древесины, установленного договором аренды. Мера действует до конца 2023 года. Соответствующее постановление N987 было утверждено правительством в июне этого года для поддержки предприятий северо-запада, которые ранее были ориентированы преимущественно на европейские рынки и наиболее пострадали от введения санкций (с июля прошлого года ЕС ввел практически полный запрет на поставки лесопромышленной продукции из России).

С предложением распространить данную меру поддержки на другие регионы, в том числе Красноярский край, выступила краевая администрация, следует из пресс-релиза Минэкономразвития. "Лесная отрасль в крае, как и во всей России, сейчас в непростой ситуации. Сказались санкции, закрытие европейских рынков. Объем экспорта пиломатериалов в 2022 году снизился. Но главные зарубежные партнеры - страны Азии - по-прежнему заинтересованы в нашей продукции. Мы обсудили сегодня сложившуюся ситуацию, передали предложения по мерам господдержки на федеральном уровне для заготовителей и переработчиков древесины. Речь идет об оплате аренды по фактической заготовке, компенсации затрат на транспортировку и так далее", - цитирует министерство слова врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.

Аноприенко на совещании со своей стороны напомнил, что для СЗФО взимание арендной платы по фактической заготовке было введено как временная антикризисная мера. "К вопросу введения такого расчета по всей территории страны можно вернуться только после оценки эффективности этой меры", - считает замглавы Минприроды, слова которого приведены в сообщении Минэкономразвития.

Как говорится в докладе замминистра, в МПР опасаются, что распространение правила расчета арендной платы по факту заготовки на другие регионы без обязательств по объемам заготовки приведет к "резервированию" лесных участков и, как следствие, к их дефициту. Кроме того, совместные расчеты Минприроды с другими ведомствами показали, что при реализации данного механизма с учетом сокращения объемов заготовки на 40-50% произойдет снижение платежей в федеральный бюджет на 8-11 млрд рублей, а это, в свою очередь, скажется на недофинансировании исполнения субъектами РФ полномочий по охране, защите и воспроизводству лесов.