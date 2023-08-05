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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

Российские военные сообщили об отражении контратаки десанта ВСУ около Новосёловского

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Подразделения десанта вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки предприняли попытку контратаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Новосёловское в ЛНР, сообщил в субботу начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"В полосе обороны Первой танковой армии противник из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады предпринял попытку контратаковать позиции наших войск в районе населенного пункта Новосёловское. Артиллерией группировки нанесено огневое поражение. Потери противника составили до взвода пехоты ВСУ", - сказал он.

По его словам, "в ходе наступательных действий на купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели пятью опорными пунктами, уничтожили один танк, один минометный расчет и разгромили более роты живой силы из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе урочища Маньковка".

Кроме этого, продолжил Зыбинский, экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-35 и штурмовики Су-25 группировки войск "Запад" нанесли 11 авиационных ударов по скоплениям живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены две самоходные артиллерийские установки польского производства Krab в районе населенного пункта Куриловка и балки Шевцов Яр, добавил начальник пресс-центра.

Он также сообщил, что расчет группы спецназа, применив дрон-камикадзе, уничтожил минометный расчет противника в районе населенного пункта Ольшана.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 августа 2023 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Новоселовское ВСУ Минобороны РФ
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